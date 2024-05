Anarchist is geen identiteit

We wisten het al sinds de Demonstratie op de Nieuwendammer Werengouw in 2022: het idee “anarchist” te zijn trekt niet direct de helderste lichten van het land en omstreken aan. “Leve de anarchie” en “All cops are bastards” lopen roepen in de verlatenheid is nog net wat dwazer dan de menigte bij Pa Pinkelman die op een weiland “De lonen omhoog, de prijzen omlaag!” staat te roepen. Het maakt niets uit maar het geeft een goed gevoel. Alleen kwam er in Nieuwendam wel de politie op af, wat knap is want die is schaars zoniet afwezig daar, zeker in de avonduren.

Bookchin streed in zijn laatste jaren tegen lifestyle anarchists en gaf tenslotte het hele anarchisme maar op omdat de strijd tegen een modieuze massa hem te veel werd. De lifestyle is gebleven.

Op de Pinksterlanddagen in Appelscha is meer dan een dagdeel uitgetrokken aan de “strijd voor Palestina”. De identitaire anarchist is tegen de staat behalve als het om Palestina gaat blijkbaar (en, denk en weet ik vilein al tientallen jaren: behalve als er een uitkering aangevraagd moet worden – rechts, niet?). Maar voor mij, ook even identitair, was het reden geen aankondiging te doen van die landdagen, wat traditioneel hier wel gebeurt. Er zijn luitjes op de loop gegaan met “mijn” anarchisme.

In de gevandaliseerde Oudemanhuispoort vallen de krabbelingen met omcirkelde aatjes wel extra op. “Free Gaza” bijvoorbeeld. Wat betekent dat, behalve het onverklaarbare Engels in de Amsterdamse binnenstad (die inderdaad volop gekoloniseerd wordt door Engelstaligen uit zeker werelddeel)? Er valt over Gaza heel wat te zeggen maar iets anarchistisch met “free” lijkt mij daar nou net niet bij te horen. Maar je inlezen – je zou bijvoorbeeld een zelfopgerichte werkgroep kunnen beginnen – in de geschiedenis van Zuid-Syrië binnen het Ottomaanse Rijk tot nu, dat is te veel werk. Dat kun je niet vergen van studenten (die geacht worden die Frie Frie Pellestijn-acties te voeren), dat geeft een Onveilig Gevoel.

Bij dit alles valt ook de gretig verspreide kreet A-A-Anticapitalista op zijn plaats. (Dat moet dan weer in het Spaans, of is het Italiaans?) De waardecritici van Krisis en Exit, Robert Kurz voorop, vonden/vinden onberedeneerde kreten tegen “het kapitalisme” verdacht. Er zit een antisemitische boodschap onder verborgen: “tegen de rijke stinkerds” en ja, waar de rijke stinkerds onder vuur liggen is de Jood nooit ver weg. Ooit wisten ze dat bij Doorbraak, dogmatischer dan ik zelf zou denken. Maar het idee van het dubieuze antikapitalisme is overboord gegooid terwille van Palestina met een omcirkeld aatje op het eind.

Maar het blijft zo. Een maatschappelijke verhouding beëindigt men niet met kreten. Het goedwillende smaldeel van de Palliedemonstranten verwijs ik naar mijn makker uit vervlogen georganiseerde anarchistentijden, Han van der Horst.

De aanval op het Supernova-Sukkotfestival is daadwerkelijk door identitaire anarchisten als een gepaste Antikoloniale Actie beschreven. Ik ga niet verwijzen.