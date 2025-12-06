Afrikaanse bossen stoten nu meer CO2 uit dan ze opnemen

De Afrikaanse bossen, ooit belangrijke bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering, stoten nu meer CO 2 uit dan ze opnemen. Er zijn dringend maatregelen nodig om het tij te keren, zeggen Britse universiteiten.

Met behulp van satellietfoto’s, metingen op het terrein en machine learning volgden de universiteiten van Leicester, Sheffield en Edinburgh ruim tien jaar lang de veranderingen in de Afrikaanse bossen. Daaruit blijkt dat tussen 2010 en 2017 ongeveer 106 miljard kilo aan biomassa verloren is gegaan – per jaar. Dat is te vergelijken met het gewicht van 106 miljoen auto’s.

Vooral vochtige tropische wouden in landen zoals de DR Congo, Madagaskar en delen van West-Afrika laten grote verliezen optekenen, en dat is vooral het gevolg van ontbossing en bosdegradatie. Daar tegenover staat dat in savannegebieden wel meer struiken groeien, maar die toename is niet genoeg om het verlies in de bossen te compenseren.

– Uitgelichte afbeelding: By MONUSCO Photos – Rainforest – Ituri, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46293800