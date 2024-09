AfD grote winnaar bij Duitse deelstaatverkiezingen

De fascistische Alternative für Deutschland (AfD) is de grote winnaar van de deelstaatverkiezingen in het oosten van Duitsland. In Thüringen is ze met afstand de grootste partij geworden, in Saksen is de AfD nu bijna even groot als de christendemocratische CDU.

Ook de linksconservatieve Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) deed het goed. In Saksen pakte de nieuwe ster aan het politieke firmament 12% van de stemmen, in Thüringen maar liefst 15%.

Voor de regeringspartijen zijn de deelstaatverkiezingen uitgelopen op een catastrofe. In Thüringen verloren de Groenen de helft van hun kiezers, in Saksen verdwijnen ze naar alle waarschijnlijkheid zelfs helemaal uit het deelstaatparlement. De SPD blijft in Saksen en Thüringen redelijk stabiel, maar de partij wás al gemarginaliseerd. Ook Die Linke doet het slecht. De partij verloor in Thüringen maar liefst 19,3%. In Saksen keert ze niet eens terug in het deelstaatparlement.

Saksen: CDU: 31,6% (-0,5) AfD: 30,2% (+2,7)

BSW: 12% (+12,0)

SPD: 8,4% (+0,7)

Grüne 5,4%(-3,2)