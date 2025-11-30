Peiling: AfD grootste partij, links gemarginaliseerd

Een vandaag gepubliceerde INSA-peiling geeft de AfD 27 % van de stemmen, net voor CDU/CSU met 25%. Links doet het niet best, met de SPD op 15 % en de Groenen op 11%.

Ook in andere peilingen heeft de AfD een kleine voorsprong op CDU/CSU. Een absolute meerderheid zit er (naar we mogen hopen) niet in, maar voor de CDU wordt de verleiding om met de AfD tussen de lakens te kruipen natuurlijk wel groot. Als zelfs met SPD en Groenen sámen geen meerderheidscoalitie valt te vormen, zullen de stemmen om dan in hemelsnaam maar met de AfD in zee te gaan sterker worden.

Uitgelichte afbeelding: By Valodnieks – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62665145