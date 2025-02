Welshe indiemuziek van een vrouwenband Adwaith, wat “reactie” betekent, ja mijn Welsh is niet onderschatten…

Dit is de dag van het Welshe lied, vandaar. Het album Solas waarop de Miljoensingle staat is vandaag uitgebracht.



Y Diweddaraf



Miliwn

– Uitgelichte afbeelding: By Humbledaisy – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124639118