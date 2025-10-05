Adviseur Trump noemt rechter die inzet Nationale Garde in Portland blokkeert een terroristenvriend

Een federale rechter heeft president Donald Trump tijdelijk verboden om 200 soldaten van de Nationale Garde van Oregon in te zetten in Portland, Oregon.

De uitspraak kwam van de door Trump benoemde Amerikaanse districtsrechter Karin Immergut, die de president tot ten minste 18 oktober verbood troepen te sturen omdat er volgens haar geen bewijs was dat de recente protesten de wetshandhaving ernstig hadden verstoord. Van een “opstand” was volgens de rechter al helemaal geen sprake. Volgens Immergut was “het besluit van de president simpelweg niet gebaseerd op feiten”.

Dat was tegen het zere been van Trump’s nationale veiligheids adviseur Stephen Miller, die op X flink uithaalde naar de rechter:

Miller is in de praktijk de tweede man in het Witte Huis, zijn opmerkingen kunnen – i.t.t. die van minister van Defensie Peter Hegseth – niet schouderophalend worden afgedaan als het gezwam van een dronken aardbei.

Een adviseur die openlijk verklaart de constitutionele orde opzij te willen schuiven zou door elke andere president per ommegaande op straat geschopt worden, maar bij Trump gelden de normale regels niet.

De afgelopen maanden heeft Trump eenheden van de Nationale Garde ingezet in Los Angeles, Memphis en Washington D.C., en gezegd dat er binnenkort ook troepen naar Chicago worden gestuurd. Niet toevallig zijn dat allemaal steden die door Democraten worden bestuurd.

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Stephen Miller, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=161015807