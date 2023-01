Activisten Extinction Rebellion veroordeeld tot werkstraffen wegens plannen blokkade A12

Vier activisten van Extinction Rebellion (XR) zijn veroordeeld tot 45 uur werkstraf wegens het plannen van een blokkade van de A12. De vier werden klemgereden en gearresteerd toen ze de Utrechtsebaan op wilden draaien. De politie had de dag daarvoor informatie ontvangen over de plannen.

XR wilde ter hoogte van de Tweede Kamer een “noodstop veroorzaken omdat het gierend misgaat in de wereld en de overheid te weinig doet”.

De activisten hadden allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om de voorkomen dat er gevaarlijke situaties zouden ontstaan:

Zo zou een meegenomen tekstkar automobilisten hebben moeten waarschuwen voor langzaam rijdend verkeer, hadden actievoerders flyers bij zich met de tekst „sorry dat wij de weg blokkeren”, was er gezorgd voor een noodauto en een sanitaire voorziening in de vorm van een emmer en drie wc-rollen.

De rechter vond dat niet voldoende. Volgens hem had het blokkeren van een belangrijke verkeersader gemakkelijk tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Het OM had naast de werkstraf ook een voorwaardelijke celstraf van vier weken geëist, maar daar zag de rechter geen aanleiding toe.

De Engelse tak van XR kondigde onlangs aan voorlopig geen wegen en vliegvelden meer te zullen blokkeren. Deels omdat die acties weinig opleverden en het publiek tegen de groep in het harnas joegen, deels omdat er inmiddels flinke straffen uitgedeeld worden voor acties die “de publieke orde verstoren”. Onder omstandigheden kan dat je een gevangenisstraf van zes maanden opleveren. Dat is natuurlijk nog even iets anders dan een werkstraf van 45 uur, maar de tendens is duidelijk: de staat gaat zowel in Engeland als in Nederland hard(er) optreden als het functioneren van “vitale infrastructuur” – waaronder het verkeer – op het spel komt te staan. Tenzij je een boer bent, want dan gelden er plotseling andere regels en kun je zelfs de deuren van een provinciehuis inbeuken.

De veroordeelden hebben inmiddels aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan. Bij de actie werden nog eens 17 activisten opgepakt. Het OM besluit binnenkort of ook zij vervolgd worden.

Bron: Welingelichte Kringen

