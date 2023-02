Acties bij Russische ambassades

Er zijn vandaag op allerlei plaatsen demonstraties om de eerste verjaardag van de Russische invasie in Oekraïne te gedenken. Men gelieve zich daarover in eigen plaats te informeren. Onnodig te zeggen dat wij achter het streven van die demonstraties staan.

Dit is een mooie in Den Haag:

In opdracht van Kunstenaar Teun Castelein staat er vandaag een draaiorgel voor de Russische ambassade in Den Haag. Het orgel speelt van 08.00 deze ochtend tot 20.00 vanavond het Oekraïense volkslied. And I think it’s beautiful. pic.twitter.com/XcBwWzoN4Z — Stylistoloog van de Sterren (@momofsaul) February 24, 2023

Doen we deze mooie actie in Londen er nog even bij