De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) organiseert/roept op tot acties bij een pro-Poetin congres van FVD in de RAI in Amsterdam, komende zondag. Een oproep die wij uiteraard van harte onderschrijven.

Voor de volledigheid hieronder ook nog in het Engels:

Van politiechef Willem Woelders hebben we begrepen dat blokkeren in Nederland helemaal toppie is, dus we gaan er vanuit dat er komende zondag niemand wordt opgepakt. Toch, Willem en Femke?