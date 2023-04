Acties bij 9 ING-kantoren, start weekend vol demonstraties tegen ING

Stop met financieren van de klimaatcrisis!

Rebellen van Extinction Rebellion voeren vandaag actie bij 9 verschillende ING-kantoren. De acties markeren het begin van een lang weekend met acties tegen het beleid van de ING. Onder de noemer ‘Tem de Leeuw’ komen morgen honderden burgers bij elkaar voor het hoofdkantoor van ING in Amsterdam, één dag voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de bank. De rebellen protesteren tegen het beleid van ING om op grote schaal (in 2022 5,2 miljard dollar) de fossiele industrie te blijven financieren. Marlies van den Broek, woordvoerder in Groningen: “Ze praten groen, maar zijn intussen één van de grootste aanjagers van de klimaatcrisis. Mensen sterven door het beleid van ING.”

Vanaf 14 uur vanmiddag voeren activisten van Extinction Rebellion actie bij negen verschillende ING-kantoren door het land. Van Groningen tot Eindhoven en Amsterdam tot Nijmegen. Sommige groepen kozen voor een bezetting van het kantoor en zeggen pas te vertrekken als de ING voldoet aan onze eis: stop met het financieren van de klimaatcrisis. Andere groepen houden een creatieve demonstratie bij het lokale filiaal. “ING zou de miljarden die zij in de fossiele industrie pompt, moeten steken in het financieren van klimaatoplossingen. Bovendien moet zij verantwoordelijkheid nemen voor de mensen die nu al geraakt worden door de effecten van de klimaatcrisis”, vertelt Janna Lenders die deelneemt aan de actie in Utrecht.

Morgen vindt er een grote manifestatie plaats bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam. Deze actie wordt georganiseerd door Milieudefensie, Fossielvrij NL en Extinction Rebellion en wordt gesteund door 16 andere maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam Novib en de Eerlijke Geldwijzer. Dit laat zien dat er brede maatschappelijke steun is voor onze eis: ‘ING, stop met het financieren van de klimaatcrisis!’

De activisten van Extinction Rebellion hebben al aangekondigd aanstaande maandag bij de aandeelhoudersvergadering van ING te zijn. Ook Milieudefensie zal daar aanwezig zijn om het bestuur van de bank aan de tand te voelen. Mocht ING tijdens die vergadering niet aangeven per direct te stoppen met fossiele financieringen, dan geeft Extinction Rebellion aan te blijven terugkomen met ontregelende acties. “Tot ING zijn verantwoordelijkheid neemt en stopt met de financiering van en dienstverlening aan de fossiele industrie. ‘Do Your Thing’ is de slogan van ING. Maar vrijblijvend winst maken ten koste van de planeet kan niet meer in deze tijd. We hebben al te lang gewacht. ‘Do Better, Now’ is onze oproep.”

De bank ligt al langer onder vuur. Sinds anderhalf jaar voert Extinction Rebellion actie tegen het beleid van de ING. Afgelopen juli en oktober werden er ook al zogenaamde ‘satelliet acties’ georganiseerd bij kantoren door het hele land. Aanleiding is het grote bedrag waarmee ING de fossiele industrie elk jaar financiert. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft ING de klimaatcrisis met 62 miljard dollar gefinancierd. Terwijl de nieuwsberichten over bosbranden, voedseltekorten en sterfte bijna dagelijkse kost zijn, besloot ING deze crisis in 2022 nog steeds met 5.2 miljard dollar per jaar te sponsoren, zo maakte de internationale onderzoeksorganisatie BankTrack bekend. Dit is niet in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, dat ING zegt te onderschrijven.

VN-secretaris Antonie Guterres stelde afgelopen klimaattop dat we ons bevinden op een snelweg richting “klimaathel”, met onze voet nog op het gaspedaal. Door de fossiele industrie te financieren drukt ING dit gaspedaal nog verder in. De voorspelde klimaathel komt elke dag dichterbij. Voor mensen in het Mondiale Zuiden is het nu al een dagelijkse realiteit: zij zien het land opdrogen, oogsten vergaan, het aantal rampen in een rap tempo toenemen met gedwongen migratie en oversterfte. En dit terwijl zij het minst aan de klimaatcrisis hebben bijgedragen.

Waar de overheid burgers blijft oproepen tot het verminderen van hun uitstoot, kunnen bedrijven als ING gewoon hun gang gaan. “Het is belachelijk dat burgers telkens te horen krijgen dat zij hun uitstoot moeten verminderen, maar dat een bank als ING fossiele projecten gewoon blijft financieren”, vertelt Akelei de Lange, woordvoerder van Extinction Rebellion. Eind 2022 kwam Milieudefensie met een vernietigend onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat van alle financiële instellingen in Nederland, ING met afstand de meeste uitstoot van broeikasgassen financiert. Namelijk een uitstoot die net zo groot is als de uitstoot van twee derde van heel Nederland samen. Het gaat daarbij om CO 2 , veroorzaakt door olie, gas en kolen: de brandstoffen die de belangrijkste veroorzaker zijn van de klimaatcrisis.

