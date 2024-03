Achterstallig onderhoud 2: met je arbeiders

Het is een vraagstuk of ooit duidelijk zal worden hoe de nonvaleur Plasterk, derderangscolumnist en mislukt hoofd van een KNAW-instituut, het ooit tot ministerschap van nog wel de Partij van de Arbeid heeft geschopt. En in die functie allerlei provincies heeft opgeheven die alleen gelukkig niet opgeheven zijn. En zendtijd heeft gegeven aan maar liefst twee (2) Telegraafomroepjes. Voor het eerlijke rechtse geluid in de Nederlandse omroep. En zie, de man is nu columnist bij De Telegraaf en ongetwijfeld in die functie had Wilders hem uitverkoren als informateur van een kabinet dat er wel niet zal komen.

Ik heb lang zitten broeden op dit achterstallige stuk, gooi ik er een proeve van klassenanalyse van het heden tegenaan? Met verwijzing naar de Zorgende Klasse in de metropolen, zoals beschreven door David Graeber, die aan nadere uitwerking niet is toegekomen. En aan het wereldproletariaat, de fabrieksarbeiders, die zich bevinden in de streken die ooit hardhandig juist gedeïndustrialiseerd waren door koloniale machten: China, India, Indonesië, Bangladesj, noem maar op. Maar kom op zeg, waarom zou ik die moeite nemen als Marx zelf niet verder dan dit is gekomen? Ter gelegenheid van dit samenspraakje van twee partijgenoten, likkebaardend gevolgd door Wilders en Bosma?

Fractievoorzitter Timmermans zegt in de Tweede Kamer dat hij in het algemeen de Telegraaf niet leest, maar voorzover wel wordt hij niet vrolijk van de columns van Plasterk. Deze bijt terug door te zeggen dat de Telegraaf een krant voor de arbeider is en daar heeft de PvdA tegenwoordig niets mee. Vandaar dat Timmermans hem niet leest.

Timmermans, zelf uiteraard geen proletariër, is wel opgegroeid tussen de mijnwerkers en fabrieksarbeiders van Zuid-Limburg. Plasterk komt met zijn kennis van het arbeiderdom aan: in zekere wijk in Den Haag had men een touwtje door de brievenbus. Dat bewees dat daar arbeiders woonden, hij had er tussen verbleven. Vertel hem niets.

Het fameuze touwtje door de brievenbus. Hoe durf je er mee aan te komen.

Hier wordt de Arbeider in culturalistische zin opgevoerd. Het is niet de man/vrouw die aan de lopende band staat, het is iemand die gekanker op buitenlanders en linksen graag leest in een eenvoudige dikke krant met grote letters. En die een touwtje door de brievenbus heeft – hoe komt Plasterk daar in hemelsnaam op? Was die niet van Kerrolaain?

Hoe moet dat verder met die PvdA/GL-combinatie, waarin blijkbaar plaats is voor lof op Hamas (Scharwachter) respectievelijk PVV-kletspraat (Plasterk)? Les extrêmes se touchent, om dan maar eens niet dat hoefijzer te noemen. Maar of je daar een Linkse Partij mee opbouwt?

– Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid.nl – Rijksoverheid.nl, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43512076