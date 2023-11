Absolute noodtoestand in het Shifa-ziekenhuis: We zijn minuten verwijderd van de dood

Israel heeft het Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad afgesloten van de wereld. Het is omringd door troepen, de elektriciteit en het internet zijn afgesloten, er is ook geen water meer. Zo’n 20.000 mensen, plus 1.200 medisch personeel en een honderdtal patiënten zitten opgesloten terwijl het complex wordt bestookt. Overal liggen doden, een familie die probeerde naar het zuiden te vluchten werd gebombardeerd. Op de afdeling neo-natalogie liggen 39 baby’s in incubators dood te gaan. Een lid van het technische team werd in de nek getroffen en is stervende. Verschillende mensen stuurden SOS-berichten de wereld in.

Mohammed Abu Salmya, de directeur van het ziekenhuis sprak met al-Jazeera en zei: “Alles wat ik kan zeggen is dat we levens verliezen. Een baby in de couveuses, een jonge man op de intensive care. We zitten opgesloten, het complex is omsingeld en afgesloten en er wordt op ons geschoten. Een lid van het medische team dat naar de incubators liep om te helpen werd beschoten en gedood. Sommige mensen die gewond waren liepen nieuwe verwondingen aan hun botten op door scherpschutters. Het ziekenhuis heeft geen elektriciteit en geen internet, zelfs geen water en geen medische hulpmiddelen. We zijn volledig afgesloten van de wereld en minuten verwijderd van de dood. We stuurden vele SOS-signalen maar er kwam geen antwoord.” Het overheidsmedia-bureau in Gaza meldde dat de vijfde verdieping van de operatie-afdeling van het ziekenhuis werd gebombardeerd en dat het onmogelijk was van het ene gebouw naar het andere te lopen vanwege de beschietingen.

Bij het al-Quds-ziekenhuis brak later zaterdag eveneens paniek uit toen werd geconstateerd dat tanks het gebouw tot op 20 meter waren genaderd, terwijl er ook intensief wordt geschoten. Het al-Quds-ziekenhuis biedt onderdak aan 14.000 vluchtelingen. Andere ziekenhuizen in Noord-Gaza als het Rantisi-ziekenhuis, het Nasr-kinderziekenhuis en het Indonesische ziekenhuis kregen eveneens de dringende oproep te evacueren. Het Indonesische ziekenhuis meldde dat ook daar geen elektriciteit meer voorhanden was. Israel zou tot vier uur zaterdagmiddag de gevechtshandelingen staken om daartoe gelegenheid te geven. De mensen zouden weg kunnen via de hoofdverbinding met het zuiden of via de kustweg. Israelische bronnen meldden dat in twee dagen een 100.000 mensen al waren vertrokken. Israel meldde dat het vrijdag een aanval op de al-Buraq-school had uitgevoerd om Ahmed Siam, een commandant van Hamas te doden. De Buraq-school is een UNWRA-school. Bij de aanval kwamen ten minste 25 mensen om. Berichten van andere ziekenhuizen uit het zuiden spreken ook van onhoudbare situaties, zoals het ontbreken van brandstof.

Intussen komen vandaag de leider van de Arabische landen bijeen in Saudi-Arabië. Saudi-Arabië kondigde aan dat het met het oog op de bijzondere omstandigheden de Arabische top en de top van Islamitische landen heeft samengevoegd. Israel waardeerde intussen zijn slachtofferaantal van 1.400 van de Hamas-aanval van 7 oktober af. Het waren er 1.200. Van dat aantal waren ruim 350 man militairen en politie. Er werd geen reden gegeven voor de verandering.

