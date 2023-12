Aarde nadert in sneltempo vijf kantelpunten

Cruciale kantelpunten in het klimaatsysteem van de aarde komen in sneltempo dichterbij. Dat blijkt uit het grootste onderzoek ooit naar “tipping points”. Meer dan tweehonderd wetenschappers werkten mee aan een tekst met waarschuwingen en aanbevelingen, die is gepresenteerd op de klimaattop in Dubai (COP28).

Tipping points of kantelpunten zijn momenten waarop een kleine verandering een onomkeerbare transformatie teweegbrengt. Ook interacties tussen verschillende kantelpunten kunnen een stroomversnelling teweeg brengen, blijkt uit het rapport. Nu we snel de opwarmingsdrempels naderen, kunnen zulke interacties tussen kantelpunten optreden. Dit betekent dat een substantiële verandering in één systeem gevolgen kan hebben voor andere systemen.

Het rapport vormt de meest uitgebreide evaluatie van kantelpunten ooit, en de toon is alarmerend: we hebben als mensheid een rampzalig traject ingezet. Maar: er is ook hoop want de onderzoekers formuleren manieren om het tij te doen keren door middel van ‘positieve’ omslagpunten.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeeldign: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19362