Aanvallen op Israeli’s: 3 doden, ook weer een Palestijn neergeschoten

Bij aanvallen op Israeli’s zijn in de twee afgelopen dagen drie doden en een ernstig gewonde gevallen. Maandag werd in het zuiden van de Westoever het vuur geopend op een auto op weg naar Hebron. Daarbij werd een koloniste, Batsheva Nigri, een employee van de crèche van de nederzetting Beit Hagai en moeder van drie kinderen, gedood. Haar medepassagier Arye Gotliv, ook uit Beit Hagai, werd ernstig gewond naar en ziekenhuis vervoerd. Een 12-jarig meisje dat ook in de auto zat werd niet ernstig gewond. Het leger sloot na deze gebeurtenis alle in- en uitgangen van Hebron af en begon een klopjacht naar de dader(s). Een dag later werd dat met succes bekroond. Twee Palestijnen werden aangehouden, het geweer werd gevonden waarmee geschoten zou zijn en bij Halhoul werd een verbrande auto zonder nummerbord aangetroffen. De aangehouden Palestijnen, Saqer en Mohammed al-Shantir, zouden hebben bekend dat zij de schoten hadden gelost.

Minder succes had de klopjacht op de daders van de moord op een vader en zoon, de 60-jarige Shay Silas Nigrekar en de 28-jarige Aviad Nigrekar uit Ashdod. De beide mannen zaten zaterdag bij een autowasserij in Huwwara (ten zuiden van Nablus) te wachten tot hun auto weer schoon was, toen zij werden gedood met vijf schoten uit een pistool. De schutter was kennelijk te voet gekomen en maakte zich ook weer lopend uit de voeten. Het leger sloot alle checkpoints rondom Nablus en kamde de hele omgeving uit, maar tot nu toe zonder resultaat.

De beide moordaanvallen lokten uiteraard tal van commentaren uit, met name van de rechtse coalitiegenoten van Netanyahu. De minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir gaf de schuld aan Defensieminister Yoav Gallant die ”te verzoeningsgezind” zou zijn. In een verklaring vroeg hij om meer checkpoints en blokkades, het weigeren van werkvergunningen en een terugkeer naar de politiek van het buitengerechtelijk vermoorden van Palestijnen. Ben Gvirs collega Smotrich zei dat ”wat was niet is wat er zal zijn”. Hij beloofde de juiste beslissingen te zullen nemen en met name de nederzettingen drastisch uit zullen breiden. Overigens waren er ook de nodige commentaren van Knessetleden van de partijen van Ben Gvir en Smotrich.

ntussen ging ook het vermoorden van Palestijnen gewoon door. Bij een arrestatie-actie van het Israelische leger in het dorp Zababdeh (iets ten zuiden van Jenin) werd de 17-jarige Othman Atef Abu Kharj neergeschoten. Hij was getroffen in zijn hoofd en overleed later. In het dorp werden twee man gearresteerd. In totaal werden overigens maandag 47 Palestijnen bij diverse razzia’s opgepakt, een aantal dat flink boven het gemiddelde van zo’n 10 à15 lag.