Aantal slachtoffers van bombardementen in Gaza stijgt tot boven de 7.000

Israel zegt dat het 250 nieuwe luchtaanvallen heeft uitgevoerd in de afgelopen uren. Bovendien werd een ”beperkte grondinvasie” uitgevoerd met tanks. Uit de puinhopen van een gebombardeerd appartementenblok in Khan Younis werden 17 lichamen geborgen. Het dodental steeg naar 7.028 mensen van wie 2.913 kinderen, en 1.709 vrouwen. Het aantal gewonden staat op 18.500. Israel heeft, volgens minister Ziyara van Huisvesting en Publieke Werken ongeveer een kwart van de bebouwing geheel of gedeeltelijk vernield, ongeveer 200.000 huizen.

Woensdag werd onder meer gebombardeerd op Bureij en Nusseirat. Tot de slachtoffers behoorden de vrouw, zoon, dochter en kleinzoon van Wael Dahdouh, de bureauchef van al-Jazeera die van Gaza-stad naar Nusseirat waren gereisd omdat het daar veilig zou zijn. In Gaza-stad werd journaliste Duraa Sharaf van al-Aqsa radio gedood evenals haar dochtertje, de 23ste journalist. Ook in Gaza-stad verloren twee artsen van het Indonesische ziekenhuis, beiden chirurg, hun families.

Een ontwerp-resolutie voor een staakt-het-vuren ingediend door Rusland kreeg te weinig steun. Nog eens 12 vrachtauto’s kwamen Gaza binnen via Rafah. Het zijn er nu 74 in totaal. De UNWRA heeft zijn brandstof gedeeld met bakkerijen waar brood werd gebakken, maar moet nu kiezen voor baby’s in couveuses of brood. Na donderdag is sowieso de brandstof op.

Op de Westoever werden opnieuw meer dan 100 mensen opgepakt. Er zijn nu ruim 1.460 Palestijnen in arrest. Volgens Palestijnse mensenrechtenorganisaties zijn er bovendien naar schatting 4.000 Palestijnse werknemers opgepakt die eerder uit Israel waren verjaagd.

De Israelische premier Netanyahu zei woensdag in een speech voor de tv dat Israel ”het licht” vertegenwoordigde en Hamas ”de duisternis”. Israel voerde een oorlog om zijn voortbestaan, maar Israel zou winnen. Hij zei ook dat iedereen zich zou moeten verantwoorden voor de fouten die gemaakt waren, ook hijzelf, maar pas na de oorlog.

De Turkse premier Erdogan heeft woensdag in een toespraak voor de parlementsleden van zijn partij Israel opgeroepen onmiddellijk een staakt-het-vuren met alle Palestijnse fracties aan te gaan en onderhandelingen over een uitwisseling van gevangenen te beginnen om een einde aan alle spanningen te maken. Israel zou moeten toegeven aan de roep om vrede. Israel zou zijn aanvallen op Gaza moeten staken evenals zijn terreur met nederzettingen op de Westoever. Hamas beschreef hij als een groep die vocht voor de bevrijding van zijn land en niet als een terroristische organisatie. Hij deed een beroep op ”niet tot de regio behorende” landen die Israels mentale ziekte steunden van aanvallen op Gaza, die steun te staken. En hij maakte bekend dat hij niet – zoals was afgesproken- Israel zal bezoeken.

