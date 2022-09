Aanslagen op rekruteringsbureau’s in Rusland

Aleksandr Yeliseyev, het hoofd van het militaire rekruteringsbureau in Ust-Ilimsk, is gisteren op zijn werkplek neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond en ligt op de intensive care.

Today in Siberia, a man opened fire at a draft office, severely wounding an official. His mother said he was upset his best friend got drafted. video from @taygainfo pic.twitter.com/lt2xpkWWy3



De dader is inmiddels geïdentificeerd als de 25-jarige Ruslan Zini. Een video van zijn arrestatie circuleert online.

Er zijn meer Russen die blijk geven van hun ongenoegen. Fraaie video:

There have been almost as many arson attacks on draft offices since Putin announced mobilization on Wednesday as in the previous 6-7 months of the war.

This is in Volgograd region in southern Russia, according to Mash. They’re blaming it on a neo-Nazi. https://t.co/kefob30XM9 pic.twitter.com/Mm6ndlmbtU

