Aanslagen op Duitse stroomnet opgeëist door geschifte klimaatactivist

De aanslagen afgelopen week op het Duitse stroomnet zijn niet het werk van Russische agenten zoals in eerste instantie gedacht werd, maar van een geschifte klimaatactivist annex Gazawappie die vermoedelijk alleen handelde.

De vermoedelijke dader, ene Daniel V., pleegde de afgelopen dagen aanslagen op transformatorstations in o.a. Brandenburg en Noordrijn-Westfalen. In twee aan de Duitse media gerichte brieven heeft V. de aanslagen opgeëist.

In de brieven beschrijft Daniel V. uitvoerig hoe hij kortsluitingen veroorzaakte in het elektriciteitsnet bij de elektriciteitscentrales “Jänschwalde“ en “Schwarze Pumpe“ in Oost-Duitsland en in de omgeving van Bergheim bij Keulen.

V. zegt geen explosieven te hebben gebruikt, maar “nieuwjaarsvuurwerk” op de hoogspanningsleidingen te hebben afgeschoten. In de brieven beschrijft hij tot in detail hoe je dergelijk ‘vuurwerk’ in elkaar zet.

In het schrijven laat Daniël weten dat hij er niet wakker van zal liggen als de Duitse wapenindustrie door de stroomstoringen wordt getroffen, want Gaza. Voorop staat voor V. echter de strijd tegen fossiele brandstoffen: “Fossiele brandstoffen zijn een misdaad die oneindig veel leed veroorzaakt”. V. zegt alleen te hebben gehandeld, de linkse scene in Duitsland zou niet betrokken zijn bij de aanslagen.

De Duitse politie en inlichtingendiensten denken dat de brieven authentiek zijn. De beschrijving van de werkwijze en van het bij de aanslagen gebruikte materiaal komt overeen met de resultaten van het sporenonderzoek.

V. is voortvluchtig. Naar het schijnt is hij gevlucht in een oude vrachtwagen die bekend staat als een benzineslurper. Er is inmiddels een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.

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Uitgelichte afbeelding: By Leonhard Lenz – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64006570