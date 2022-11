Aanslagen doden 3 Israeli’s en 2 Palestijnen; de FBI opent onderzoek dood Abu Aqleh

Bij een aanval van een 18-jarige Palestijn in de nederzetting Ariël op de Westoever zijn dinsdagmorgen drie Israeli’s gedood en drie gewond geraakt van wie twee ernstig. De Palestijnse aanvaller werd uiteindelijk zelf ook gedood. Dat gebeurde een dag nadat Israelische soldaten in Beitunia (ten westen van Ramallah) een 15-jarig meisje hadden vermoord, dat passagier was in een auto die zich volgen de militairen ”verdacht” gedroeg. De chaffeur van de auto raakte gewond en werd gearresteerd. Temidden van deze bloedige gebeurtenissen maakte de Amerikaanse FBI bekend dat zij alsnog een onderzoek gaat instellen naar de dood van de journaliste Shirine Abu Aqleh die in mei van dit jaar naar we mogen aannemen door Israelische militairen werd werd doodgeschoten, toen zij zich opmaakte om verslag te doen van een Israelische raid tegen Palestijnen in Jenin.

De aanvaller in Ariël was de 18-jarige Mohammed Murad Sami Souf uit het dorp Haris bij Salfit. Hij had geen strafblad en een pasje om te werken in de nederzetting Ariel. Hij begon met het neersteken van een 36-jarige veiligheidsagent dieVervolgens stak hij een 35-jarige en een 40-jarige man neer bij een bezinestation. Beide overleden ter plekke. Daarna reed hij in een gestoken auto weg, waarbij hij een man van in de 50 ‘ramde’ (aanreed) die eveneens overleed. Hij kwam vervolgens uit de auto en stak nog iemand van rond de 35 neer, die ernstige gewond raakte voordat hij door een militair werd doodgeschoten. Zijn huis in Haris is intussen grondig overhoop gehaald door het leger dat zijn familie in een kamer opsloot en hen ondervroeg, terwijl het dorp zelf werd afgeslotenDe slachtoffers ontvingen condoleances van premier Lapid en Netanyahu, terwijl de gedoodverfde toekomstige minister van nationaleveiligeid, Itamar Ben Gvir, zijn oproep herhaalde om de doodstraf in te stellen voor terrorisme.

De toedracht van de dood van het 15-jarige meisje Fulla Rasmi Abdul-Aziz Masalma uit Beit Awwa(ten wedtenvan Hebron) maar wonend in El-Bireh ging heel anders in zijn werk. Het leger stelde dat de auto met grote snelheid reed en zwenkte, wat de soldaten voor hun leven deed vrezen, zodat zij het vuur openden. Een ooggetuige, de 30-jarige Bakr Armoush, vertelde echter dat de auto, om vier uur ‘snachts in Beitunia, heel langzaam reed en dat de chauffeur vrijwel gestopt was. Hij wilde omdraaien nadat hij de militairen had opgemerkt, maar toen openden zij van twee kanten het vuur. Fulla Masalma werd in haar hoofd getroffen. Ze werd uit de auto getrokken, bloedend op de grond gelegd en later toch meegenomen, en uiteindelijk overgedragen aan het ziekenhuisin Doura (bij Hebron) waar haar begrafenis werd voorbereid. De chauffeur van de auto stapte uit, gewond aan een schouder, en werd in hechtenis genomen. In de auto bleven broodjes shawwarme temidden van een hoop bloed achter als getuigenis dat de twee aan het eten waren voordat deze onzinnige moord werd gepleegd. Fulla zou vandaag, dinsdag, 16 jaar zijn geworden

Het feit dat de FBI zes maanden later alsnog komt met de mededeling dat zij een onderzoek gaat instellen naar de dood van Shirine Abu Aqleh is niet zonder betekenis. Het betekent waarschijnlijk dat de FBI alsmog aanwijzingen serieus neemt dat er sprake was van moord op Abu Aqleh, die Amerikaans staatsburger was. Minister Ganz van Defensie reageerde geïrriteerd op de mededeling en stelde dat Israel zelf al een grondig onderzoek had uitgevoerd waaraan de Amerikanen hadden meegewerkt. Hij vergat echter te vermeden dat CNN, B’tselem, Al-Jazeera, Human Rights Watch, Amnesty en een journalistiek collectief, the Forensic Architecture, allemaal eigen onderzoeken hadden gedaan waarbij onomstotelijk was komen vast te staan dat een Israelische scherpschutter geposteerd in een auto op 80-100 meter van Abu Aqleh de schoten moet hebben gelost. Hoe het onderzoek gaat plaatsvinden is niet duidelijk, al is in ieder geval wel duidelijk dat Israel er geen medewerking aan gaat verlenen. De familie Abu Aqleh heeft intussen wel voorzichtig positief geregeerd. Ze stelde te hopen dat het grondig en onpartijdig wordt uitgevoerd. De familie heeft hemel en aarde bewogen om dit onderzoek voor elkaar te krijgen en uiteindelijk heel wat leden van het Congress aan haar kant gekregen.