Aanslag op transformatorstation in Oost-Duitsland

Bij een transformatorstation in Turnow-Preilack in Brandenburg, niet ver van de elektriciteitscentrale van Jänschwalde, zijn explosieven gevonden. Het zou gaan om met explosieven uitgeruste raketten.

Volgens netbeheerder 50Hertz zijn de gevonden explosieven “zelfgemaakte projectielen die lijken op in de handel verkrijgbare oudejaarsraketten”. De politie spreekt van „onconventionele explosieve en brandgevaarlijke apparaten“.

Volgens de Märkische Allgemeine zijn er diverse raketten afgevuurd op het transformatorstation. De schade lijkt erg mee te vallen. Een aantal niet afgevuurde raketten is ontmanteld door de explosievenopruimingsdienst.

Het is niet bekend wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. De gedachten gaan natuurlijk meteen uit naar Rusland, maar het zouden ook best eco-activisten met een laag IQ kunnen zijn.

– Uitgelichte afbeelding: By Petr Štefek – Own work, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1822741