Aanslag op rechtse activist in Mannheim

In Mannheim is gisteren een aanslag gepleegd op de Duitse islamcriticus/extreemrechtse activist Michael Stürzenberger. Stürzenberger raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar. De dader werd neergeschoten door de politie. Een agent raakt levensgevaarlijk gewond toen de terrorist hem met een mes in de nek stak.

De dader is een 25-jarige Afghaan die al 11 jaar in Duitsland woont. Hij ligt in het ziekenhuis en is buiten bewustzijn. Formeel is er over zijn motief niks bekend, maar dat laat zich natuurlijk niet moeilijk raden.

Er is veel kritiek op de politie die in de verwarring eerst de verkeerde man probeert te arresteren (wat de échte dader de kans geeft een agent neer te steken), maar ik vind dat gezien de complete chaos die op dat moment heerst op het plein best voorstelbaar:

CN Gewalt/Terror Neue Perspektive aus #mannheim zeigt: – Ordner greift einen Helfer an, der den Attentäter in Schach hielt & wird daher für Polizei zum Verdächtigen – es waren von Beginn an mehr Polizisten anwesend – Polizist schießt sofort, als Schussfeld frei Quelle: kA. pic.twitter.com/FD5gPcOrA6 — T h o r e (@justthore) June 1, 2024

De in 1964 geboren Stürzenberger is betrokken bij diverse extreemrechtse initiatieven, waaronder Pegida, Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) en het rechtse complotblog Politically Incorrect. Dat alles is natuurlijk geen reden de man neer te steken: ook een dwaas heeft het recht zijn mening te uiten zónder dat hij bang hoeft te zijn op het kerkhof te eindigen. Waar nog bij komt dat de dader – met 99,99% waarschijnlijkheid een islamist van het type ISIS/AQ/Hamas – nog 10x erger is dan Stürzenberger. De laatste heeft voor zover ik weet nog nooit geprobeerd iemand te vermoorden.

Uitgelichte afbeelding: Von Tetzemann – File:Michael_Stürzenberger_2018.jpg, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147327378