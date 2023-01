Aanslag op kolentrein RWE

Je kon er op wachten: de – voor zover ons bekend – eerste aanslag n.a.v. de ontruiming van Lützerath is een feit. Activisten hebben met brandbommen een aanslag gepleegd op een kolentrein van RWE, de energiereus die de bruinkoolmijn in Lützerath exploiteert. De aanslag vond vorige week donderdag plaats, één dag nadat de politie begonnen was met de ontruiming van Lützerath. De ronkende retoriek (vrijheid voor iedereen! voor een militante klimaatbeweging! gaaaap) was in 1980 al vermoeiend en veel zoden zal dit niet aan de dijk zetten. Geplaatst uit journalistieke overwegingen. Zoiets.

Redactie Krapuul

In de nacht van 12 januari 2023 hebben we in diepe solidariteit met onze vrienden in de ZAD [zone à défendre, te verdedigen zone, redactie] Lützerath de kolentrein in het stadsbos van Keulen gesaboteerd.

Met twee strategisch geplaatste brandbommen hopen we de aanvoer van kolen voor even te hebben stilgelegd.

RWE verdient niets anders dan onze diepste haat!

Ook al bezetten de agenten het hele Rijnland, ze kunnen ons niet overal in de gaten houden.

De nacht is van ons!

Onze actie maakt deel uit van een militante campagne voor het behoud van de autonome zone en tegen de wereldwijde klimaatvernietiging.

De productie van fossiele energie en de daarmee gepaard gaande exploitatie van onze planeet moet koste wat kost worden stopgezet.

We groeten iedereen die zich verzet tegen klimaatvernietiging en onderdrukking in heel Duitsland en de wereld.

Vrijheid voor iedereen!

Voor een militante klimaatbeweging!

Bron: de.indymedia.org

Uitgelichte afbeelding: Von AlanyaSeeburg – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117405257