Aanslag op lhbti-bar in Colorado Springs

Bij een aanslag op een homobar in Colorado Springs, Colorado zijn tenminste 5 mensen om het leven gekomen. Achttien mensen raakten gewond. Diverse gewonden zijn er slecht aan toe.

De aanslag vond vlak voor middernacht (lokale tijd) plaats. Dat er niet meer doden zijngevallen, is te danken aan de reactie van de bezoekers van de bar:

De dader is gearresteerd, naar verluid is hij licht gewond..

Een motief is nog niet bekend, maar dat laat zich niet moeilijk raden. De LHBTI-gemeenschap in de VS ligt voortdurend onder vuur van (extreem)rechts. Met name transmensen zijn het slachtoffer van die haatcampagne.

Uitgelichte afbeelding: By The original uploader was Postoak at English Wikipedia. – Transferred from en.wikipedia to Commons by Xnatedawgx using CommonsHelper., CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6612236