Aanslag Mannheim het werk van Duitser die in 2018 veroordeeld werd voor haatzaaien

De man die gisteren in de binnenstad van Mannheim op mensen inreed is een 40-jarige Duitser uit Rheinland-Pfalz. Bij de amokrit vielen twee doden. Meerdere mensen raakten (deels zwaar) gewond.

Volgens het OM handelde de man hoogstwaarschijnlijk alleen. De dader is gearresteerd en ligt momenteel in het ziekenhuis.

De aanslag is dit keer dus niet het werk van een islamist, maar van een etnische Duitser. Voor zover nu bekend heeft de dader geen verklaring geplaatst op sociale media.

Politie en OM gaan vooralsnog niet uit van een politiek motief voor de aanslag. Gisteren werd bekend dat de dader ooit de aandacht had getrokken vanwege het tonen van “ongrondwettige extreemrechtse symbolen”. Volgens het OM is de man in het verleden meerdere malen in contact geweest met de sterke arm van de wet, o.a. wegens mishandeling.

De laatste veroordeling vond plaats in 2018. Hij werd toen veroordeeld tot een boete voor “haatzaaien” op Facebook.

Sommige media kunnen blijkbaar maar moeilijk accepteren dat de dader géén islamist is. Bij Focus wist men al snel een reden te vinden de buut’nlanders alsnog de schuld in de schoenen te schuiven:

Uitgelichte afbeelding: skyline van Mannheim – Door Georg Buzin – Eigen werk Originele tekst: Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106017553