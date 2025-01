Aanslag in New Orleans + Updates

In New Orleans is een auto ingereden op een mensenmenigte. Nadat de auto tot stilstand kwam opende de bestuurder het vuur op de menigte. Bij de aanslag zijn volgens de laatste berichten zeker 10 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond.

🚨 Police confirm 10 dead, 30 injured in New Orleans mass casualty event—according to eyewitnesses, the driver plowed into a crowd celebrating the New Year, got out of the vehicle, then opened fire. Police fired back. pic.twitter.com/vIkbTwowf1 — Christopher Webb (@cwebbonline) January 1, 2025



Over het motief van de dader is nog niets bekend. Of de dader het vuurgevecht met de politie overleefd heeft is onduidelijk.

Update: naar het schijnt is de dader nog op de vlucht. Tijdens het vuurgevecht met de politie zijn twee agenten gewond geraakt. Hun toestand is stabiel.

Update: volgens ABC News is de dader dood.

Update: de politie heeft explosieven gevonden in Bourbon Street.

Update:

🚨#BREAKING: The FBI has officially announced that the New Orleans attack is being investigated as an act of terrorism, following the deaths of 12 people and the injury of 30 others. pic.twitter.com/3oZAssAUdH — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 1, 2025

Update: volgens de Guardian heet de verdachte Shamsud Din Jabbar. De FBI onderzoekt momenteel of er een link is met ISIS. Op de SUV van de dader is een zwarte vlag te zien die verdacht veel weg heeft van de jihadistenvlag.

Update:

🚨JUST IN: The suspect in the New Orleans attack has been identified as 42-year-old Shamsud Din Jabbar, a U.S. Army veteran born and raised in Texas. According to law enforcement, Jabbar was carrying an ISIS flag in the truck. Minutes ago, Fox News retracted its report claiming… pic.twitter.com/wH72CXmsdj — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 1, 2025

Uitgelichte afbeelding: Bourbon Street, de straat waar de aanslag plaatsvond. By Chris Litherland – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18462041