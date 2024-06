Aanslag bij viering Juneteenth in Oakland + updates

In Oakland is een aanslag gepleegd op mensen die Juneteenth vierden. Vier mensen zijn neergeschoten, één persoon is – blijkbaar doelbewust – aangereden met een auto en meerdere personen zijn neergestoken. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend.

🚨#BREAKING: Multiple people have been injured after being shot and stabbed during a Juneteenth celebration ⁰⁰📌#Oakland | #California ⁰⁰Currently, numerous law enforcement officers and emergency personnel are on the scene in Oakland, California after Multiple people have… pic.twitter.com/98anirJ0La — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 20, 2024



Tijdens Juneteenth wordt de bevrijding van de slaven in 1865 gevierd. Het is een nationale feestdag in de VS.

Over de dader(s) en hun motieven is nog niets bekend. Het is ook niet bekend of de politie mensen gearresteerd heeft.

Update: tenminste één persoon is overleden.

Update: de politie heeft twee mannen gearresteerd. Er zijn verder geen bijzonderheden bekend gemaakt.

Update: “Our investigators believe this is not directly connected to Juneteenth” volgens een woordvoerder van de politie. M.a.w: geen politiek motief. Op sociale media circuleren beelden van twee groepen die voorafgaand aan de schietpartij nogal heftig ruzie maken. De politie wil niet bevestigen dat er een verband is met de schietpartij.

Update: volgens de politie brak er bij een sideshow een gevecht uit tussen twee groepen. Veel mensen gingen nieuwsgierig een kijkje nemen, waarna zich een schotenwisseling voordeed.

Uitgelichte afbeelding: Door Milwaukee VA Medical Center – https://www.flickr.com/photos/milwaukeeva/48104553921/, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106683535