Aanmeldcentrum Ter Apel nog steeds bomvol

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) lijkt de race tegen de klok te verliezen. De kortgedingrechter heeft bepaald dat het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum komende dinsdag beneden de 2000 moet liggen. Momenteel zitten er 2200 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Het COA heeft dus nog maar drie dagen om aan de opdracht van de rechtbank te voldoen.

Lukt het niet het aantal asielzoekers dat in Ter Apel verblijft te verminderen, dan moet het COA de gemeente Westerwolde dagelijks een dwangsom van 15.000 euro betalen, met een maximum van anderhalf miljoen euro. Het COA is al weken op zoek naar extra opvangplekken, maar dat heeft tot nu toe weinig opgeleverd.

Het COA zegt nog in overleg te zijn met enkele gemeenten, maar erg hoopvol klinkt het allemaal niet. Ook als de huidige problemen opgelost worden, blijft de druk op Ter Apel groot. Eind maart wordt er een tekort van 5500 opvangplekken verwacht. Een poging van staatssecretaris Van der Burg extra opvangplekken te regelen heeft tot nu toe niets opgeleverd.

De situatie in en rond het centrum is al geruime tijd onhoudbaar. Eind 2022 moesten door de capaciteitsproblemen honderden asielzoekers buiten slapen. Op een gegeven moment verbleven er 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er slechts plaats was voor 275. Een kleine groep asielzoekers (vrijwel altijd jonge mannen uit veilige landen) zorgt voor veel overlast in het dorp. Helaas wordt de 98% die niet voor problemen zorgt daar maar al te vaak óók op afgerekend.

De problemen zijn te wijten aan wanbeleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte en het gebrek aan huurwoningen, waardoor ook mensen met een verblijfsstatus niet uit kunnen stromen. Op hulp van andere gemeenten hoeft Westerwolde niet te rekenen, die laten deze beker liever aan zich voorbij gaan.

Bron: RTV Noord

Uitgelichte afbeelding: Syrisch vluchtelinge in Istanboel – By Ahill34 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53280095