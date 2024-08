Aanhouding in verband met aanslag in Solingen

De Duitse politie heeft in verband met de aanslag in Solingen een aanhouding verricht. Duitse media melden inmiddels dat de arrestant waarschijnlijk niet de dader is. Wat zijn rol dan wél is geweest, is niet duidelijk. De politie geeft om 15.00 uur een persconferentie.

Bij de steekpartij tijdens een festival in de Duitse stad stak een onbekende in op mensen. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Acht mensen raakten gewond, waarvan vijf ernstig. Volgens getuigen probeerde de dader mensen in de hals te raken.

De dader is nog steeds voortvluchtig. Naar verluid beschikt de politie niet over een goed signalement van de dader, wat de opsporing uiteraard nogal bemoeilijkt.

Vanochtend werd ook in Berlijn iemand neergestoken. Vermoedelijk gaat het hierbij echter om een uit de hand gelopen ruzie, al denkt de AfD-aanhang op Twitter daar natuurlijk anders over.

