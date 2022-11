Aandacht voor mindfulness

De Vietnamese monnik/schrijver Thich Nhat Hanh beval voor iedereen leven in aandacht aan. Die aandacht is al snel uitgemolken als product en losgezongen van de mystieke idee erachter. Het product heet mindfulness en moet zoals alle kreten die liefst in het Engels geslaakt worden, leiden tot een geslaagd (“succesvol” moet je dan zeggen) leven.

In een doorsnee boekhandel zag ik een boekje “Mindfulness voor kids” liggen. De merkwaardige gewoonte kinderen tegenwoordig aan te duiden met een Engels woord voor geitjes is al ergerlijk genoeg. Maar als je de titel serieus in de Nederlandse taal overzet krijg je “Aandacht voor kinderen”. Ja hoor eens, daar ga je niet succesvol van leven. Over aandacht en mystiek heb ik hier geschreven op Krapuul. Aan de bekwame hand van Aliëtte Jonkers vertrouwen we de deconstructie van dit modieuze artikel verder toe. (AJvdK)

MINDFULNESS — met volle aandacht leven in het hier en nu — doet soms denken aan een magisch duizenddingendoekje waarmee je allerlei klein en groot psychisch en lichamelijk leed kunt wegpoetsen. De populaire aandachtstraining heeft zich diep in de westerse samenleving genesteld, in bedrijven, in het onderwijs en in de zorg. Wereldwijd hebben universiteiten centra voor mindfulness opgericht, waar wetenschappers op een matje mediteren en daarnaast onderzoek doen naar het positief effect van meditatie bij mensen met depressie, burn-out, angst, ADHD, slaapproblemen, chronische pijn en opiaatverslaving, eetstoornissen en zelfs multipele sclerose, hartziekten, darmziekten, kanker, beginnende dementie en onbegrepen onvruchtbaarheid. Voor studenten, coassistenten, artsen en zorgverleners zijn er mindfulnesstrajecten. In de opleiding verpleegkunde is het vak mindfulness inmiddels verplicht.

– Uitgelichte afbeelding: Door Duc (pixiduc) from Paris, France. – Thich Nhat Hanh Marche meditative 06, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19478461