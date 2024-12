Aan Turkije gelieerde milities bezetten een deel van het Koerdische grondgebied in Syrië + Update

Eenheden van het door Turkije gesteunde Syrische Nationale Leger (SNL) en de islamistische militie Hayʼat Tahrir al-Sham (HTS) hebben vandaag een deel van het gebied van de Syrian Democratic Forces (SDF) bezet. Het is onduidelijk of er gevochten wordt.

Turkish-backed SNA and rebel forces led by HTS are now actively taking over SDF territory. The Operation Dawn of Freedom command reports control over Mang, Kharab Shams, Kalula, Al-Malikiyah and Al-Zouk Al-Kabir in the Aleppo countryside.



Het lijkt erop dat Erdogan gebruik wil maken van de zwakte van Assad en zijn bondgenoten om het door Koerden gedomineerde SDF onschadelijk te maken en (een deel van) het noorden van Syrië informeel te annexeren. Zoals altijd zijn de Koerden het slachtoffer van de spelletjes van de regionale grootmachten.

Update: volgens de laatste berichten wordt er niet gevochten, maar is er waarschijnlijk sprake van een overeenkomst tussen SDF en HTS/SNA:

Turkish-backed Syrian rebels (SNA) are moving into Tal Rifaat, shortly after after moving into the Menagh air base further north. The city seems to be abandoned by SDF. The lack of any fighting suggest an agreement, opening up the highway between the Turkish border and Aleppo.

[image or embed]

— (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 1 december 2024 om 16:01