6.500 voetbalvelden: zoveel Friese natuur is de afgelopen tien jaar verdwenen

De afgelopen jaren is in Fryslân zo’n 44 vierkante kilometer natuur verloren gegaan. Dat zijn ongeveer 6.500 voetbalvelden. Het gaat vooral om grasland, maar ook om duin-, kust- en moerasgebieden.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat keek over de periode tussen 2013 en 2022 naar de samenstelling van onze omgeving, op basis van luchtfoto’s, kaarten en andere gegevens.

Fryslân is een van de provincies waar het totale oppervlak aan natuurgebied het snelst terugliep de afgelopen jaren. Alleen in Zuid-Holland verdween in tien jaar tijd meer natuurgebied; zo’n 60 vierkante kilometer.