54 redenen om Taliban- of Al-Qaidalid te worden

Op dinsdag 12 juli 2022 zond BBC Panorama dit programma uit: SAS Death Squads Exposed: A British War Crime? Vrij grondig onderzoek naar Afghanistan, voor zover ik kan zien, zelfs in Afghanistan zelf, liet zien dat er zeker 54 Afghaanse burgers door de SAS – Special Air Services, een soort Britse luchtmobiele brigade daterend uit WO-II – waren geëxecuteerd.

Op een keiharde, volstrekt illegale manier (alsof er ooit legale executies kunnen bestaan). Dat liep in 2010. Er was zelfs al minstens één keer een schadevergoeding aan een weduwe betaald en er was veel doofpotterij, naast interne protesten. Gevolg: politieke ophef, onrust, er komt onderzoek.

Een vriend van me liftte ooit in ongeveer 1966 gewoon via Turkije naar Afghanistan, en kwam terug in een schaapsleren jas met bontranden en borduurwerk. Zonder knopen – daar deden ze niet aan. Hij niet alleen. Dat was avontuurlijk en niet per se onveilig. Een onvoorstelbare ruimtereis nu…

Hij had het er leuk gehad: arm land, aardige mensen, beetje afzien, blowen, gastvrij. Maar waar zijn we in godsnaam beland sindsdien? De Russen kwamen er, wonnen niet en gingen, de Amerikanen en westerlingen zoals wij idem, en uiteindelijk Al Qaida en de Taliban. Konden we die mensen niet met rust laten? Nee, dat ligt niet zo in onze aard…

Bush sr kon zich nog een beetje inhouden toen de Iraki’s Koeweit binnenvielen, Bush jr – geen licht – pakte lekker door en Obama maakte het af: “We got him”.

Nederland deed 20 jaar (!) leuk mee in Uruzgan, niet eens altijd zo gewelddadig. Majoor Marco Kroon – de kopstotende wildplasser in kikkerpak, begiftigd met de bloedorde van Atjeh oftewel de militaire willemsorde – toonde er Grote Moed.

Hij en ook andere uitgezonden Nederlandse militairen – 30.000 jawel, dertig duizend – verdienden er naast onderscheidingen wat promoties en flinke toeslagen en verloren 25 vrienden. Hoeveel doden ze gemaakt hebben? Op de site van defensie staat wel keurig hoeveel kinderen er dankzij ons naar school gingen – ook meisjes. De Afghaanse doden ontbreken. Zijn niet zo belangrijk. Toch?

Goed.

Zoals de nazi’s in Nederland vrijwel een heel volk tot het antifascisme bekeerden, zo deden de westerse legers iets soortgelijks in Afghanistan. Nee, niet alle Afghanistan zijn nu Talib… maar helaas teveel.

