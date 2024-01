500.000 Duitsers de straat op om te demonstreren tegen de AfD

Het Duitse dagblad taz schat dat gisteren in Duitsland een kleine 500.000 mensen de straat zijn opgegaan om te demonstreren tegen de extreemrechtse AfD.

De grootste demonstraties vonden plaats in Düsseldorf (100.000 aanwezigen), Osnabrück (25000) en in Mannheim en Aachen (beiden 20.000).

Het meeste respect verdienen misschien wel de mensen die in relatief kleine kernen in het oosten van het land de straat opgingen. Het vergt heel wat moed om in een door extreemrechts gedomineerde regio te demonstreren tegen de AfD.

Enig effect lijken de demonstraties wél te hebben: de AfD duikt in de meest recente peilingen voor het eerst in lange tijd onder de 20%.

Grote vraag is natuurlijk óf en hóe er vervolg wordt gegeven aan de demonstraties. Zonder de steun van centrumrechts kan extreemrechts in Duitsland (net als in Nederland) niet aan de macht komen. De vraag is hoeveel Von Papen’s er in CDU/CSU aanwezig zijn. In het oosten van het land vermoedelijk meer dan één.

Uitgelichte afbeelding: By Metropolico.org – https://www.flickr.com/photos/95213174@N08/22067233429, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54137397