50 rebellen van Extinction Rebellion sluiten zich aan bij Letzte Generation in een straatblokkade in Berlijn

Fossiele subsidies zijn een wereldwijd probleem, alle regeringen moeten ermee stoppen

Op zaterdag 28 oktober 2023, vanaf 12:00 uur, blokkeren vijftig rebellen van Extinction Rebellion samen met de Duitse klimaatbeweging Letzte Generation de Straße des 17. Juni in Berlijn. Samen eisen de twee bewegingen een einde aan alle fossiele subsidies.

Woordvoerder Tessel Hofstede van Extinction Rebellion: “Wij sluiten ons aan bij Letzte Generation in hun protest in Berlijn omdat fossiele subsidies een internationaal probleem zijn. Net als de Nederlandse overheid investeert Duitsland miljarden in olie, gas en kolen. Deze onverantwoorde subsidies moeten stoppen. Elke dag moeten wereldwijd meer dan 20.000 kinderen hun huis ontvluchten door weergerelateerde rampen.[1] Het kan niet zo zijn dat Westerse regeringen deze crisis blijven verergeren. Ze moeten stoppen met het aanwakkeren van de fossiele vernietiging en alle fossiele subsidies nu stopzetten.”

Protesten en doelen van Letzte Generation

Sinds 13 september 2023 hebben aanhangers van Letzte Generation de Duitse hoofdstad Berlijn weer tot hotspot van hun protesten gemaakt. Straatblokkades en opvallende acties zoals het overgieten van de Brandenburger Tor met oranje verf vinden sindsdien bijna dagelijks plaats. De beweging wil de aandacht vestigen op het feit dat als de regering haar bevolking serieus wil behoeden voor een catastrofale ineenstorting van het klimaat, een volledige uitfasering van olie, gas en kolen tegen 2030 noodzakelijk is. Ze roept kanselier Olaf Scholz op om hierover eerlijk te zijn tegen het Duitse volk. Scholz is tijdens zijn campagne zeer uitgesproken geweest over serieuze klimaatmaatregelen, maar heeft sinds zijn aantreden in 2021 een catastrofaal gebrek aan actie en leiderschap getoond.

In navolging van Nederland is het uitfaseren van fossiele subsidies een no-brainer op weg naar volledige uitfasering van alle fossiele brandstoffen in 2030.

Stop fossiele subsidies campagne in Nederland

Na drie jaar actie voeren tegen fossiele subsidies heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om met een afbouwpad voor fossiele subsidies te komen. Dit besluit kwam na 27 dagen van A12 blokkades op rij in september en oktober, met in totaal meer dan 9.000 arrestaties. In reactie hierop heeft Extinction Rebellion besloten om de A12-blokkades tijdelijk op te schorten. De beweging merkt op dat burgerlijke ongehoorzaamheid werkt, maar ook dat duizenden rebellen scherp in de gaten zullen houden wat er daadwerkelijk gedaan wordt. Ze staan klaar om weer de straat op te gaan als dat nodig is. De actietrainingen gaan ook door.

Wat is Letzte Generation?

De beweging “Letzte Generation” werd in 2021 gestart door een kleine groep activisten die een hongerstaking organiseerden voor het Rijksdaggebouw in Berlijn. Ze zorgden ervoor dat Olaf Scholz, toen net gekozen kanselier, een afspraak met hen maakte voor een publieke discussie over de klimaatcatastrofe en het politieke falen.

Nu is de beweging georganiseerd door honderden mensen van alle leeftijden die opkomen voor hun rechten volgens de richtlijnen van vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze benadrukken de noodzaak om voor 2030 over te schakelen op een economie zonder fossiele brandstoffen. Aanhangers van de beweging hebben in heel Duitsland straten, snelwegen en vliegvelden geblokkeerd. Op dit moment zijn enkele honderden mensen uit heel Duitsland verzameld in Berlijn en ze hebben aangekondigd door te gaan met hun protest totdat de verandering — weg van fossiele brandstoffen, naar een eerlijk en sociaal evenwichtig klimaatbeleid — is doorgevoerd.

– Bericht Extinction Rebellion waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend