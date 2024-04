PVV en VVD ruziën over NPO

Herrie in de tent! De formerende partijen vlogen elkaar vandaag in de Tweede Kamer in de haren over de toekomst van de NPO. De PVV wil de NPO het liefst afschaffen, maar daar voelen VVD en NSC helemaal niets voor.

Volgens PVV- Kamerlid Martine van der Velde is de NPO “een nutteloos ding waar veel te veel geld tegenaan gesmeten wordt”. Bovendien zijn het communisten en met commies moet je korte metten maken.

Bij VVD en NSC schoot dit cryptofascistische gelul in het verkeerde keelgat. De VVD wil weliswaar bezuinigen op de NPO, maar vindt dat de overheid zich niet moet bemoeien met journalistieke afwegingen. Lijkt ons een gezond standpunt, maar daar denkt men in extreemrechtse kringen traditioneel heel anders over.

Bron: Nu.nl

Uitgelichte afbeelding: Joseph Goebbels (midden), ook iemand die weinig had met een vrije pers – Von Bundesarchiv, Bild 183-H02648 / Autor/-in unbekannt / CC BY-SA 3.0 DE, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5433723