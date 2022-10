Nieuwe onlusten in Jeruzalem, een dode baby en twee of drie doden in Jenin

“Geweld uit de Westoever slaat over naar Jeruzalem, de ”gemengde” (Arabisch-Joodse) steden zouden de volgende kunnen zijn”. zo luidde de wat paniekerige kop vrijdagmorgen in krant Haaretz. Het was dag twee van een staking en ook de tweede dag van uitgebreide onlusten in de stad, waar intussen weinig van naar buiten komt, vermoedelijk het gevolg van censuur. Veel verder dan de constatering dat Oost- en Noord-Jeruzalem niet te temmen zijn, dat bij Qalandiya schoten zijn gelost op de politie en dat auto’s door stenen zijn beschadigd en ternauwernood in veiligheid gebracht konden worden komt de krant niet. Maar uit andere bronnen valt daar nog aan toe te voegen dat in Kfar Aqab gisteren een baby overleed nadat het dorp met grote doses traangas was bewerkt en dat diverse wijken van Oost-Jerualem werden gesproeid met ”stinkwater”, smerig ruikend water dat ook na diverse was beurten niet weg te krijgen is. Het verzet ligt er overigens niet wakker van.

Ondertussen vielen er gisteren en vandaag twee doden, of eigenlijk drie. Twee van hen vielen bij een nieuwe Israelische inval in Jenin om iemand te arresteren. Daarbij werden schoten gewisseld waarbij de 20-jarige Mateen Dabaya werd gedood. Zes anderen werden eveneens door kogels getroffen, onder wie dokter Abdullah Abu al-Teen, een 43-jarige arts van het Khalil Suleiman ziekenhuis, die werd geraakt terwijl hij probeerde één van de andere slachtoffers te redden. Hij werd gereanimeerd, maar korte tijd later stierf hij toch. Ook twee ambulance-medewerkers raakten gewond. De derde dode was een man die op 4 september gewond was opgepakt in Jenin en vrijdag overleed als gevolg van zijn verwondingen, de 17-jarige Mohammed Said al Ghawadra.

In de Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah dook donderdag de fascist Itamar Ben Gvir op. Hij trok er zijn pistool en en riep met luide stem de kolonisten op om op Palestijnen te schieten zodra ze met stenen gooiden. Daarop braken ook daar rellen uit, waarbij twee Palestijnen gewond raakten. In Huwara, vlakbij Nablus, werd een man neergeschoten en raakten twee anderen gewond bij een tweede dag van door kolonisten veroorzaakte onlusten, Het leger schoot met kwistige hand onder meer met traangas. De organisatie Adalah, voor de rechten van minderheden. schreef intussen een brandbrief aan diverse Israelische instanties waarin werd aangedrongen op het opheffen van de blokkade van Shu’afat en Anata, die in strijd met het internationaal recht als een ”collectieve straf” uitpakte, volgens Adalah.

Intussen is ook het seizoen van de olijvenoogst aangebroken. Ook daarbij waren kolonisten actief. In de dorpen Qusra en Qarriut zaagden ze olijfbomen om en gingen er met de oogst vandoor. Eerder waren al kolonisten gesignaleerd die op klaarlichte dag de olijven van Awarta plukten. Alle drie de dorpen liggen in de omgeving van Nablus.

– Uitgelicht: videostill