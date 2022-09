23 t/m 25 september 2022: Tentoonstelling verzetstypografie Amsterdam

Het is de vraag of iemand het ooit heeft kunnen uitlezen terwijl de Vaz Diasbrug open stond, wachtend vanaf het Jonas Daniel Meijerplein naar de Weesperstraat in Amsterdam. Gedicht aan de onderkant van de brug, van Kristian Kanstadt, de vormgeving van de letters is van Karim Hashem.

Het bod op de eeuwigheid van Karim is wat mij betreft de in een tunnel in de Bijlmer aangebrachte leuze Wij eisen geluk.

Maar voor de velen zal het het kraakteken zijn, dat, met een knik erin als om een bliksemschicht te symboliseren, de wereld over is gegaan.

Mede centraal in de tentoonstelling van 23 t/m 25 september staat het gedicht

Wibautotisme Bouw nog es

ja ga eens

wat te leven

halen en een

supermarkt –

rrroltrap op

elektronies

deuren door

‘zeg ‘ns u niet

dringen !’

denkmal huh

heel ’t geest

vertrappende

werk op en in

– uit en toch

had haast

mijn bood-

schappentas

genomen en

stel raakte slagboodschap

slaan – – even

van Waterloo

tot Weesper

ondergronds te laat opzij

een kantoor !

Klaar met ‘n

walkietalkie

die klik’kt modern zo’n

revolutionaire

zerk die kijkt

op mij en m’n

huis neer – – zo me laatste

zin kant noch

wal … bedenk

leven op een

brug… is auto onder Wibaut

gaan – – zolen

van beton – ik

sjees langs

de videospion Zegel? Wat?

Wacht wat

op een kassa-

bon niet is

uitgedacht ! op ’n bumper

na aan het

Wibautotisme

ontkomen-

een zebra damp en gif

’n boodschap

schipperend

op ozon …

en dat is al

Programma LetterVerZ 2022

Vrijdag 23 september Voorstelling LetterVerZ bij het Wibautotisme, de wipbrug in de Weesperstraat 15 uur: brug open: poëzie, cryptografie, koorzang, performance etc.

16 uur verplaatsen naar Vrij Paleis per boot en in optocht naar de Paleisstraat

17 uur: intocht in Vrij Paleis, Paleisstraat 107, voorheen NRC en Aorta.

18 uur: wandeling door de tentoonstelling Tentoonstelling Karim Hashem open tot en met zondag 25 september.

