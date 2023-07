23 juli open actievergadering Stop Racisme en Fascisme

Afgelopen week liet Rutte het kabinet vallen omdat hij het asielbeleid nog onmenselijker wilde maken. Maandag kondigde hij ook zijn vertrek aan. Mooi. Rutte werd als staatssecretaris veroordeeld voor racisme, terroriseerde ouders die gebruik maakte van kinderopvangtoeslag en was een belangrijke architect van Fort Europa.

Met de val van het kabinet stuurt de VVD aan op een rechts-extreemrechts kabinet. Dit ligt meer in lijn met de stemverhoudingen in de Eerste Kamer waarin BBB 16 zetels heeft. En door te breken op het punt van asiel hoopt de partij asiel tot een centraal punt te maken in de campagne. Dit betekent dat we als antiracismebeweging de komende maanden aan de bak moeten.

Als Platform Stop Racisme en Fascisme zijn we de afgelopen jaren actief geweest tegen extreemrechts en in solidariteit met vluchtelingen. Op zondagmiddag 23 juli, van 12.00 tot 16.00, organiseren we in een Utrecht een open actievergadering. Iedereen is hier welkom om mee te denken. Van antiracisme-activisten, antikapitalisten, leden van linkse partijen tot klimaatrebellen

Hoe tonen we solidariteit met vluchtelingen en doorbreken we de racistische zondebokpolitiek? Met wat voor acties leggen we extreemrechts het vuur aan de schenen?

Stuur een mailtje om je aan te melden voor de middag. We zullen volgende week een precieze agenda & de locatie doorsturen.

