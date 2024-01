2023 warmste jaar ooit gemeten

Wat veel klimaatwetenschappers al even voelden aankomen is nu officieel bevestigd door het Europese klimaatcentrum Copernicus: 2023 is het warmste jaar ooit gemeten, met een forse voorsprong op het vorige recordjaar 2016.

Copernicus meldt in zijn jaarlijkse update dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur het afgelopen jaar 1,48 graad hoger was dan tijdens het pre-industriële tijdperk. De grens van 1,5 graad werd gedurende iets minder dan de helft van het jaar zelfs overschreden. De temperatuur lag gedurende twee dagen in november 2023 meer dan twee graden boven de referentiewaarde, wat volgens het rapport duidt op een alarmerende versnelling van de opwarming van de aarde. Lees verder bij de bron, IPS