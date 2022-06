Er is hier eerder over geschreven, waarbij de inhoud als niet terzake doend wordt beschouwd. Het is Eurovisie, nietwaar.

Een lied dat verwijst naar het jaar waarin de Tataren van de Krim gedeporteerd werden, een collectieve straf omdat “ze” gecollaboreerd zouden hebben met de Duitsers.

1944 ging over die deportatie en het heeft gewonnen. Ik zal niet de enige zijn die pas achteraf merkt hoe zwaar dit lied is en hoe terecht het gewonnen heeft. Maar te vrezen valt dat het om geopolitiek draaide, toen zoals nu. Het kwam boven in de gebruikelijke drab van onbenulligheden in Songfestivalengels.

De zangeres is nu naar Turkije gevlucht uit Oekraïne. Joost mag weten wanneer ze terug naar huis kan, of er nog een huis is.

When strangers are coming

They come to your house

They kill you all

and say

We’re not guilty

not guilty

Where is your mind?

Humanity cries

You think you are gods

But everyone dies

Don’t swallow my soul

Our souls

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

We could build a future

Where people are free

to live and love

The happiest time

Where is your heart?

Humanity rise

You think you are gods

But everyone dies

Don’t swallow my soul

Our souls

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım

Yaşlığıma toyalmadım

Men bu yerde yaşalmadım



1944, Susana Camaladinova, artiestennaam: Jamala

– Uitgelichte afbeelding: Wikimedia