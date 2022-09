17 september: Oogstfeest Lutkemeer

Op zaterdag 17 september 14 tot 19 uur nodigen de gezamenlijke initiatieven aan de Lutkemeerweg 262 iedereen uit voor een feest. Een feest om het seizoen te vieren, de oogst van de vruchtbare grond en de mooie samenwerking tussen Biologische boerderij de Boterbloem, Stadsgroenteboer, Pluk!CSA en de Tuinakker.

Sinds mei 2021 telen de verschillende initiatieven gezamenlijk op 2 hectare groenten en fruit. Via een abonnementensysteem, zelfplukken of de boerderijwinkel kunnen Amsterdammers hier het seizoen door producten verkrijgen. Van aardappel tot courgette en van aalbes tot zomerframboos.

De grond was oorspronkelijk in gebruik door biologische boerderij de Boterbloem. Nadat de gemeente akkoord ging met voortgezet gebruik op twee hectare zijn Pluk! CSA en de Stadsgroenteboer ook aangeschoven en nemen zij gezamenlijk één hectare voor hun rekening. Door de grote verscheidenheid in aanpak sluiten de projecten mooi op elkaar aan en versterken zij elkaar. Architect Van Eesteren zou blij zijn met deze invulling van de polder: voedselproductie voor Amsterdam, precies zoals hij bedoeld had toen de Westelijke tuinsteden werden ontworpen.

Ondanks de droogte hebben we ook dit jaar veel mooie gewassen op het land. Neem een kijkje op het land en in de kas, en proef de prachtige producten die de Lutkemeerse klei voortbrengt. Er zijn workshops, muziek en rondleidingen en er zijn de hele dag heerlijke biologische maaltijden en drankjes te verkrijgen tegen vriendelijke prijzen.

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd om kennis te maken met onze producten, werkwijze en de mensen achter de ondernemingen. Ook Voedselpark Amsterdam zal aanwezig zijn om hun plannen uit de doeken te doen.

Kom langs in onze mooie polder, ook voor een kop koffie met cake, een wandel/fietstocht of de vergezichten.