140 miljoen ton voedsel, met dank aan de simpele regenworm

Regenwormen blijken een onderschatte rol te spelen in de mondiale voedselvoorziening. Ze dragen elk jaar bij aan de productie van 140 miljoen ton voedsel, stelt onderzoek in Nature.

Dat regenwormen de bodem gezond houden, is niet nieuw. Ze ondersteunen de plantengroei, helpen water vasthouden, verwerken voedingstoffen en ze weren ziektes.

Amerikaanse onderzoekers wilden weten hoe groot de rol van de diertjes precies is in de wereldwijde voedselproductie. In een studie in Nature berekenen ze dat de diertjes samen goed zijn voor een jaarlijkse productie van zo’n 140 miljoen ton voedsel – ongeveer de totale graanproductie van Rusland, de vierde grootste producent ter wereld.