11 maart, Tilburg: lawaaiprotest tegen FvD! Komt allen!

Vrijdagavond 11 maart houdt het Forum voor Democratie (FvD) in Tilburg een Theater Tour bijeenkomst in het kader van haar verkiezingscampagne.

Het FvD is een fascistische organisatie die bestreden, niet gefaciliteerd dient te worden. Het FvD propageert racisme, voedt minachting voor vrouwen en zaait haat tegen queer mensen. Het FvD intimideert tegenstanders en bedreigt systematisch ieders welzijn en leven door leugens te verspreiden over klimaat en corona.

Wij, antifascisten in Tilburg, zijn niet van plan lijdzaam toe te zien hoe in Tilburg het fascisme zich openlijk en georganiseerd manifesteert. Wij roepen daarom op tot actie in de vorm van een lawaaiprotest. Neem potten en pannen fluitjes en vuvuzela’s, ratels en wat verder maar herrie maakt mee, zet een keel op als je kunt, en laat je horen tegen fascisme!

Tijd en plaats:

Vrijdag 11 maart 2022, 19.30 uur

Van der Valk Hotel Tilburg, Dokter Bloemenlaan 8, Tilburg.

Voorverzamelen: 19.00 uur.

Ingang van het Leijpark, Hoek Ringbaan-Zuid – Professor Van Buchemlaan, bij het beeld van Maria-en-kind aldaar.

Te bereiken via buslijn 142 of 143, halte Prof. van Buchemlaan, vana de halte teruglopen langs de weg in de richting vanwaar de bus kwam.

We vertrekken van het voorverzamelpunt om 19.10 en lopen naar de lokatie.

Of je nu rechtstreeks naar Van der Valk komt of naar het voorverzamelpunt: kom strak op tijd, maar ga niet ruim van te voren er al rondhangen. Kom zo veel mogelijk samen, niet alleen. Let op elkaar, zorg voor elkaars veiligheid.

Willem Jebbink staat als advocaat telefonisch paraat voor het geval mensen in moeilijkheden raken met het gezag: +31(0)6 5579 1837

Verspreid deze oproep! Niet alleen via Signal en relevante app-groepen, niet alleen via e-mail, mailinglijsten en Discord. Ook op websites en sociale media! We zoeken maximaal bereik, maximale opkomst. Verspreid de oproep dus ongeremd verder!

We hebben de actie niet aangemeld bij de gemeente: we vinden dat we het volste recht hebben om waar en wanneer wij dat willen tegen fascisme te protesteren. We weigeren door de bureaucratische gehaktmolen gehaald te worden waarmee de gemeente ons denkt te kunnen inperken of afpoeieren.

De gegevens over de actie zijn onder voorbehoud. Check onze website kort voor de actie voor eventuele wijzigingen en aanvullingen.

Met antifascistische groet,

Antifa Brabant

https://https://antifabrabant.noblogs.org/

antifabrabant@riseup.net

Bron: AntifaBrabant