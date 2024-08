Gitaarklassieker du jour: Sketch For Summer

Gitarist Vini Reilly begon zijn muzikale carrière in de punkband Ed Banger and the Nosebleeds (zo ging dat destijds), maar was als klassiek geschoolde gitarist al snel uitgekeken op punk. In 1980 bood Martin Hannett Reilly de kans een album op te nemen. Reilly was ervan overtuigd dat geen mens tijdens de hoogtijdagen van de punkbeweging geïnteresseerd zou zijn in melodieuze, semiklassieke gitaarklanken en moest naar eigen zeggen door Hannett uit bed gehaald worden: “I didn’t even know it was going to be an album. It was just the case of jumping at the chance of being in the studio. I actually didn’t get up in time, Martin had to physically get me out of bed to get me to the studio – that’s how little I believed it would happen”.

Sketch for Summer is afkomstig van het debuutalbum The Return of the Durutti Column, een plaat vol licht weemoedige gitaarschetsen. De opvolger LC is zelfs nóg beter.

Uitgelichte afbeelding: By Rps at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52195189