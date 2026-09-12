Zeven leden van Hamas in staat van beschuldiging gesteld voor het beramen van van aanslagen op Joodse doelen in Europa

Het Duitse federale OM heeft gisteren in Berlijn zeven mannen die ervan verdacht worden lid te zijn van Hamas in staat van beschuldiging gesteld wegens het beramen van aanslagen op joodse en Israëlische doelen in Wenen en Berlijn.

De mannen worden ervan beschuldigd te hebben geholpen bij het verkrijgen van wapens, lid te zijn van een buitenlandse terroristische organisatie en deel te hebben genomen aan voorbereidingen voor gewelddadige acties die de staatsveiligheid in gevaar brengen, zo maakte het OM in Karlsruhe vrijdag bekend.

De arrestaties vonden deels al vorig jaar plaats. De aanslagen hadden plaats moeten vinden op 7 oktober 2025, precies twee jaar na de aanval van Hamas op Israël.

Volgens de openbare aanklagers heeft een van de verdachten vooraf een video opgenomen waarin hij de verantwoordelijkheid voor de geplande aanslag opeiste uit naam van Hamas.

Drie verdachten werden al op 1 oktober 2025 gearresteerd in Berlijn. Bij de verdachten werden een volautomatisch geweer, dertien handvuurwapen en meer dan 700 patronen in beslag genomen.

De verdachten werden gearresteerd tussen oktober 2025 en juli 2026. Ze blijven in voorlopige bewaring. Een van de verdachten werd gearresteerd in Londen. Is nog niet uitgeleverd aan Duitsland en wordt apart vervolgd.

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