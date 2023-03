Zelfs Constant Kusters heeft soms gelijk

Constant Kusters, het opperhoofd van de nazistische NVU, is niet echt tevreden over de opkomst bij het ledencongres van zijn partij. Aan de andere kant is het volgens Kusters allemaal wél begrijpelijk, want in zijn hoek van het politieke spectrum is de concurrentie tegenwoordig moordend: “We hebben natuurlijk concurrentie gekregen van het FVD, de PVV, JA21 en BVNL, maar wij zijn het origineel!”.

