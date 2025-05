Wilders “wil alle grenzen dicht” anders is PVV weg

Nou, als DAT zou kunnen…

De PVV begon wat weg te zakken in de peilingen dus werd het weer tijd voor wat politiek vuurwerk in de vorm van Wilders’ gebruikelijke anti-sociale ideeën:

PVV-leider Wilders wil binnen enkele weken de grenzen sluiten voor alle asielzoekers. Ook moeten alle Syriërs in Nederland terug naar hun land en moeten er azc’s dicht. Als het kabinet dat niet binnen een paar weken op de rails zet, dan dreigt een kabinetscrisis, maakte hij duidelijk op een speciaal ingelaste persconferentie. “Als er niets of onvoldoende verandert, is de PVV weg.”

(…)

Ook de gezinshereniging moet tijdelijk helemaal stoppen, mensen die hier mogen blijven mogen dan geen gezinsleden meer over laten komen. Statushouders die nu nog vaak in azc’s zitten omdat er geen huizen beschikbaar zijn, moeten maar onderdak vinden bij familie of landgenoten in Nederland. Wilders: “Zoek maar een eigen plek.” (NOS)