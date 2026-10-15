Wie is de ergste verrader?

Op het moment dat Poetin in de Donbas, alle passagiers van een lijnbus laat doden, zoekt Gerhard Schröder de dader in Moskou op. Om hem te omhelzen voor zijn 74e verjaardag.

De voormalige Bondskanselier van Duitsland, eens de hoop van de linkse sociaaldemocraten die samen met de Groenen Duitsland bestuurden. Deze bestond het nu om te delen in de opgefokte feestvreugde rond de meedogenloze dictator van Rusland, de aanvoerder aller fascisten. Is erger verraad denkbaar?

Ja. Je gelooft het niet, maar het bestaat.

Dat laat Donald Trump zien, die juichend een dodelijke deal met Poetin presenteert. Poetin gaat de VS 300.000 ton diesel leveren, later veel meer. Toen ik het las dacht ik eerst dat een vergissing moest zijn, want Trump had nog maar een paar weken terug een door Congres en Senaat aangenomen wet getekend dat zware sancties zet op iedereen die Russische brandstoffen afneemt.

Een wet! Dus hoe kan het dat hij een verse wet, nog amper van kracht, zomaar ineens torpedeert door zichzelf schuldig te maken aan wat die wet strafbaar stelt? Het antwoord op die vraag heb ik nog niet. Of het moet zijn dat er in de Amerikaanse politiek volkomen chaos heerst, waarbij de president het parlement met zijn handtekening fopt en vervolgens buitenspel zet.

En niet alleen chaos. De wet die naar de onlangs overleden en ook door Trump geslijmde senator Lindsey Graham genoemd wordt, heeft tot doel Rusland te treffen in zijn oorlogskas. Om het land ervan te weerhouden het moorden in Oekraïne voort te zetten . De LINDSEY GRAHAM ACT verplicht de president van Amerika om iedereen die van Rusland brandstoffen koopt zware straffen op te leggen. Stop het bloedvergieten, stop de Russische inkomsten! Dat is de strekking van deze wet. En nu sluit Trump een deal, waarmee hij de Russische inkomsten spekt. En de hele wereld duidelijk maakt dat zaken doen met Poetin iets is waarmee je de mensen blij maakt. Nog meer bloedvergieten, geen punt.

PERVERSER

Natuurlijk is Zelensky boos. Hij voelt zich voor de gek gehouden door de Lindsey Graham Act en weet dat door Trumps dieseldeal de regen van Russische drones en ballistische raketten op Kyiv nog zal aanzwellen. Wat is Trumps antwoord daarop? ‘Oekraïne heeft een nieuwe president nodig, weg met Zelensky!’ Trump, de man die voorgeeft vrede in Oekraïne te willen stichten, geeft de agressor een stevige aanmoediging.

Trump is een nog perverser verrader dan de Duitse overloper.

Er bestaat dus een erger verrader dan Gerhard Schrǒder, omdat zijn dieseldeal een onmiddellijk verraad is aan de duizenden slachtoffers van Poetin, die eraan kapot gaan onder de puinhopen van getroffen flats, op straat of aan het front,. Alleen al het aantal Russische soldaten dat dood of verwond is ligt nu maandelijks rond de 40.000. Allemaal mensen die door Poetin de dood in gedreven worden, met nu weer nieuwe steun in de rug van Trump. De man die voor vrijheid en vrede poseert.

Vladimirfan Schröder pleegt schandelijk verraad, moordenaarscollega Trump bloedig verraad. Ik zoek vergeefs naar een overtreffende trap van verrader. Wat is erger dan het ergste verraad? Is Trump een hoogverrader? Zeker, maar klinkt nog te netjes, Het is nog niet zo smerig als wat de man nu flikt.

HET SLACHTOFFER IS DE DADER

Spannender dan mijn verontwaardiging is de vraag hoe het mogelijk is dat de hoogste leiders van volwassen democratieën in staat zijn zich publiekelijk en ongestraft zo te misdragen. Waarom springt niet iedereen Trump en Schröder op de nek? Waarom wordt verrader Schrǒder niet uit zijn partij gegooid en hoogverrader Trump niet in het Witte Huis bestormd door demonstranten en uit zijn ambt geflikkerd?

Ik zou zo graag willen weten wat de verklaring is. Ja, ik zie de invloed van de pro-Russische propaganda. Nog een paar dagen geleden vertelde op een verjaardag me een dame dat de NAVO de schuld is van de oorlog in Oekraïne en dat ik daarover anders denk omdat ik De Andere Krant niet serieus neem. De geschiedvervalsing ringt flink door, in Duitsland nog erger dan hier en ik weet dat die in Amerika via de Russische bots wordt ingegoten.

Maar dit antwoord verschuift alleen mijn vraag hoe het mogelijk is dat een overduidelijke verrader president is. Hoe is het mogelijk dat mensen een ongegronde beschuldiging overnemen terwijl zij van dag tot dag hebben kunnen zien hoe het Russische leger eerst de Krim inpikte en vervolgens de rest van het buurland ging veroveren? Twaalf jaar lang bommen en drones op de Oekraïense steden, dagelijks, hoe kun je dat negeren en doen alsof het slachtoffer de dader is?

JUDAS

Er moet een diepere oorzaak zijn die de acceptatie het verraad van S. en het hoogverraad van T. verklaart. Er heerst een gebroken moraal, voel ik, in de Westerse wereld. Die verraders produceert en aan de macht houdt.

Laten we niet vergeten waarom Trump zo dol is op zijn dieseldeal. Hij wil zijn kiezers bij de mid terms aan zijn kant houden door ze een draaglijker dieselprijs te kunnen bieden. Trump speculeert op de vergeving van zijn aan diesel verslaafd electoraat. Het zijn die kiezers, die hij in zijn verkiezingscampagne een lagere prijs voor benzine en diesel voorgehouden had, die Trump aan de macht hebben gebracht en hem voorlopig aan de macht houden. Voor hen is de dieselprijs de maatstaf voor alles. De verrader staat niet alleen, hij komt voort uit een verslaafde maatschappij.

Zoals Judas.

Ja! Dat is de naam voor de ergste verrader. Trump is een Judas, die voor diesel Oekraïne en de democratie in eigen land verkoopt. En dit exemplaar is een kind van een Judascultuur.