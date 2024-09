Wereldwijde methaanuitstoot stijgt sneller dan ooit

Meer dan 150 landen hebben beloofd om hun uitstoot van het superbroeikasgas methaan dit decennium met 30 procent te verminderen. Maar het gaat de foute kant uit, tonen nieuwe cijfers: de uitstoot is in de voorbije twintig jaar met 20 procent toegenomen.

“De trend kan niet blijven duren als we een leefbaar klimaat willen behouden”, schrijven de onderzoekers in Environmental Research Letters. Bijhorende data werden in Earth System Science Data gepubliceerd. Ze zijn het werk van het Global Carbon Project, een initiatief dat de globale uitstoot van broeikasgassen bijhoudt.

De concentraties van methaan in de atmosfeer liggen nu meer dan 2,6 keer hoger dan in pre-industriële tijden, ofwel de hoogste concentraties in minstens 800.000 jaar. De huidige trend leidt tot een opwarming van de aarde van meer dan 3 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw.

– Lees verder bij de bron, IPS