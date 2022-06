Weer drie dode Palestijnen in Jenin

Israelische troepen hebben gisteravond opnieuw drie jonge Palestijnen gedood, terwijl tien anderen door kogels werden gewond. De drie doden waren Yousouf Nasser Salah (23), Baraa Lahlouh (24) en Laith Abu Srour (24). Volgens de Israelische krant Haaretz deed een eenheid van de Golani Brigade even na middernacht een inval in de plaats Jenin, waarbij zij werden beschoten. De drie gedode mannen bevonden zich in een auto van waaruit zij het vuur openden. De auto werd daarop doorzeefd. Er zouden in de auto wapens en munitie zijn gevonden

Deze lezing werd scherp aangevallen door het persbureau Wafa. De drie mannen zouden door een undercover eenheid (geen Golani eenheid) zijn verrast en in koelen bloede zijn neergeschoten toen zij in een privé auto zaten. Na deze moord braken grootscheepse rellen uit, waarbij nog eens tien mensen werden neergeschoten. Allen werden in ziekenhuizen afgeleverd. Voor het ziekenhuis waar de lichamen van Salah, Lahlouh en Aby Srour naar toe waren gebracht vormde zich een ware menigte.

Scherpe veroordelingen werden later ook uitgesproken door de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken en door president Abbas. President Abbas merkte ondermeer op dat deze ”afzichtelijke misdaad komt als een antwoord aan president Biden om voorafgaande aan diens bezoek af te zien van daden die de spanningen verhogen”.

Sinds de serie dodelijke aanvallen van een paar maanden geleden heeft Israel ongeveer dagelijks aanvallen uitgevoerd op de Westoever. Een flink aantal daarvan werd uitgevoerd in de regio Jenin. Afgelopen zaterdag overleed nog een man die een paar dagen eerder ernstig gewond was geraakt aan zijn buik bij een aanval op een huis in Yabad, een plaatsje vlakbij Jenin, Samih Jamal Amarneh (37). Volgens het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten hebben de troepen van de bezetters tussen 1 januari en 10 juni 55 mensen vermoord, ruim 30 daarvan kwamen uit Jenin.