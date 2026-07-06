Wat als de wereld met een tekort aan boeren komt te zitten?

Toekomstige voedseltekorten zullen mogelijk niet het gevolg zijn van minder landbouwgrond, maar van een tekort aan arbeidskrachten in de landbouw, zegt een studie in Nature. Onder meer door lage geboortecijfers en de verstedelijking groeit het tekort aan boeren in veel regio’s.

Tot nu toe richtte onderzoek naar voedselzekerheid en klimaatverandering zich voornamelijk op de hoeveelheid landbouwgrond die beschikbaar is om de wereld van voedsel te voorzien. Het onderzoek keek meestal vooral naar de bodem en het klimaat om te kijken hoeveel landbouwgrond er is in de toekomst om voedsel te produceren.

Maar onderzoekers aan de University of Tokyo stelden een heel andere vraag: “Wat als er wel landbouwgrond is, maar niemand om die te bewerken?”. De plattelandsbevolking neemt in veel landen immers af door de lage geboortecijfers en de toenemende verstedelijking. In groeilanden komt daar nog bij dat veel mensen verhuizen naar andere sectoren naarmate de economie zich ontwikkelt.

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